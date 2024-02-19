Генпрокуратуру призвали проверить избирательный счет Надеждина Глава ФПБК Бородин призвал Генпрокуратуру проверить избирательный счет Надеждина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить сведения о недостаче средств на избирательном счете политика Бориса Надеждина, которому не удалось зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России. По данным RT, задолженность штаба Надеждина составляет более 1 млн рублей.

Поводом для проверки послужило заявление заместителя председателя Центризбиркома России Николая Булаева. Он заявил, что общая сумма задолженности по возврату денег, поступивших на избирательный счет Надеждина, составляет 1 125 786 рублей. Как утверждает Бородин, эти деньги так и не вернули отправителям. Он также подчеркнул, что во время рассмотрения вопроса о регистрации Надеждина на выборах с его избирательного счета пропала крупная сумма денег — около 1,3 млн рублей.

Бородин написал письмо, адресованное генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Он попросил Генпрокуратуру России проверить эти данные на предмет нарушения российского законодательства и принять меры реагирования в случае их подтверждения.

Как сообщалось ранее, Борис Надеждин подал третий иск в Верховный суд России из-за отказа в регистрации кандидатом в президенты России на грядущих выборах. Заседание суда назначено на 21 февраля.