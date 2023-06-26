Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по России «Известия»: Генпрокуратуру попросили провести массовую проверку фастфуда по всей стране

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Парламентарии от «Единой России» обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой организовать широкомасштабную проверку заведений быстрого питания и временных точек общественного питания по всем регионам России, сообщает газета «Известия». В своем обращении депутат Государственной Думы Александр Якубовский сослался на инцидент в Братске, где 101 человек пострадал от отравления шаурмой. Он подчеркнул, что летом вероятность подобных происшествий возрастает среди клиентов летних кафе и фастфудов.

В соответствии с решением правительства, которое предусматривает мораторий на проверки, Генпрокуратура вправе возобновить надзор в случае, если существует опасность для жизни и здоровья граждан, — отметил парламентарий.

Якубовский выразил мнение, что в основе таких инцидентов «часто лежит простая небрежность» со стороны владельцев предприятий.

Руководитель клинического центра Алексей Парамонов ранее объяснил, что при выборе шаурмы нужно следить, чтобы еду готовили при покупателе. По его словам, если шаурму расфасовали и она пролежала готовой несколько часов, то риск отравиться сильно повышается.

Телеведущая Елена Малышева ранее посоветовала заниматься активной физической деятельностью сразу после еды. По ее словам, в таком случае глюкоза преобразуется в быструю энергию, а не в жир.