Генпрокуратура проверит телеканал «Пятница» из-за нового АУЕ-шоу Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить канал «Пятница» из-за шоу «Отсидевшая в 16»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лига безопасного интернета попросила Генпрокуратуру проверить телеканал «Пятница» в связи с выходом нового шоу «Отсидевшая в 16», заявила директор организации и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По её словам, опубликованным в Telegram-канале Лиги, программа может рассматриваться как способ продвижения и популяризации среди подростков идеологии АУЕ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена)

Как говорится в сообщении, героинями телешоу «Отсидевшая в 16» станут несовершеннолетние девушки с уголовным прошлым. Претенденток попросят заполнить небольшую анкету с вопросами в том числе о совершённых преступлениях и наказаниях за них.

Генеральная прокуратура России заявила, что уделяет особое внимание противодействию распространения среди подростков идеологии движения АУЕ, которое пропагандирует жизнь по воровским и тюремным понятиям. Поэтому именно в Генеральную прокуратуру Лига безопасного интернета и направит обращение в связи с выходом шоу, — отмечается в сообщении.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина призвала закрыть «замшелые» развлекательные шоу на телевидении, где «стирают грязное бельё на всю страну в прайм-тайм». Она назвала подобные передачи «вражеским контентом» и предложила показывать вместо них программы о героях спецоперации РФ на Украине. По её мнению, такие передачи стали бы «отдушиной в условиях информационного прессинга».