Генпрокуратура заявила о росте преступности в 50 регионах

Уровень преступности в России с начала 2020 года вырос в 50 из 85 субъектов. В целом количество преступлений увеличилось на 1,2%, составив 1,9 млн.
Об этом
Также подчёркивается, что за последние три года уменьшился общий уровень преступности, стало меньше зарегистрированных убийств. Чаще всего убийства фиксировались в Свердловской и Московской областях, а также в Татарстане.
Количество людей, которые погибли при преступлениях, с начала 2020 года уменьшилось на 5,3% (до 20,9 тыс.), а количество пострадавших — на 6,8% (32,7 тыс.).
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский блогер Илья Варламов назвал топ-10 самых опасных городов страны за 2020 год. По его мнению, возглавляет рейтинг столица Республики Тыва, город Кызыл, в котором на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств. Данный показатель превосходит даже цифры по Мексике и Бразилии, которые в мире считаются одними из опаснейших стран, отметил блогер.