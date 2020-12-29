Генпрокуратура заявила о росте преступности в 50 регионах

https://static.news.ru/photo/d72a94aa-4a64-11eb-a609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Уровень преступности в России с начала 2020 года вырос в 50 из 85 субъектов. В целом количество преступлений увеличилось на 1,2%, составив 1,9 млн.

Об этом сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что в абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.). Максимальное снижение числа преступлений отмечено в Воронежской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии.

Также подчёркивается, что за последние три года уменьшился общий уровень преступности, стало меньше зарегистрированных убийств. Чаще всего убийства фиксировались в Свердловской и Московской областях, а также в Татарстане.

Количество людей, которые погибли при преступлениях, с начала 2020 года уменьшилось на 5,3% (до 20,9 тыс.), а количество пострадавших — на 6,8% (32,7 тыс.).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский блогер Илья Варламов назвал топ-10 самых опасных городов страны за 2020 год. По его мнению, возглавляет рейтинг столица Республики Тыва, город Кызыл, в котором на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств. Данный показатель превосходит даже цифры по Мексике и Бразилии, которые в мире считаются одними из опаснейших стран, отметил блогер.