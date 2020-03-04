https://static.news.ru/photo/795c8c28-5e3f-11ea-8d37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о массовом распространении коронавируса в России и о нескольких десятках тысяч заболевших людей признана недостоверной. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

Во время мониторинга и анализа интернет-ресурсов установлена недостоверная общественно значимая информация, — цитирует РИА Новости официального представителя ГП РФ Андрея Иванова.

Фейком была признана информация о нескольких десятках тысяч заболевших коронавирусом в России. Отмечается, что ведомство потребовало от Роскомнадзора ограничить доступ к недостоверной информации по эпидемии COVID-19.

Ранее в социальных сетях появилась информация о тысячах «заболевших» коронавирусом в России. На двух аудиозаписях женщины говорили, что в стране якобы «началась эпидемия», поскольку «заболели около 20 тысяч человек».

Как писал NEWS.ru, крупнейшие соцсети Facebook и Twitter не нашлисвязи между Россией и аккаунтами, распространяющими информацию о причастности США к якобы искусственному созданию коронавируса COVID-19.