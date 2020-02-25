https://static.news.ru/photo/bf4655da-5817-11ea-a921-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Генеральная прокуратура впервые обжаловала решение суда о штрафе за неуважение к власти. Жительница Котласа Светлана Бакшеева должна была заплатить 30 тыс. рублей за резкий отклик на слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Своё мнение Бакшеева высказала в соцсети. Орлов назвал участников мусорного протеста в Шиесе шелупонью, рассказал суть дела глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Поскольку «проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является», прокуратура просит дело прекратить, — приводит слова Чикова ТАСС.

Котласский горсуд постановил продавщице Бакшеевой выплатить штраф, областной суд признал решение законным. Тогда Бакшеева подала жалобу в ЕСПЧ на вмешательство властей в её право на свободу выражения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Черновский районный суд Читы прекратил административное дело о неуважении к власти против местного жителя Андрея Калашникова, который в соцсети назвал приставов «фашиками».