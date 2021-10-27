Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Фургала

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала и его подельников. Дело направлено в Верховный суд России для рассмотрения вопроса о территориальной подсудности, сообщает «Интерфакс».

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, а также в отношении трех его соучастников, — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается , что по версии следствия, Фургал и Николай Мистрюков руководствовались корыстными мотивами и желали увеличить доход подконтрольной им коммерческой структуры (скупка лома чёрного металла), «в 2004 году создали организованную группу для убийств конкурентов». В её состав вошли криминальные авторитеты Хабаровского края Андрей Карепов и Михаил Тимофеев, которые, в свою очередь, за денежное вознаграждение привлекли к участию в преступлениях Марата Кадырова и Андрея Палея.

Там уточнили, что в июле 2004 года Кадыров в посёлке Прогресс Амурской области бросил две гранаты в предпринимателя, который занимался приёмом металлолома. Потерпевший погиб.

Далее, полагает следствие, из-за долгого коммерческого спора о правах собственности нескольких объектов недвижимости Фургал и Мистрюков при посредничестве Карепова и Тимофеева заказали убийство ещё одного предпринимателя. В октябре того же года, утверждают в ведомстве, в Хабаровске Палей несколько раз выстрелил в бизнесмена, который скончался на месте. Для сокрытия этого преступления Палей в январе 2005 года в Хабаровске застрелил мужчину, который входил в окружение Фургала и знал о его причастности к убийству бизнесмена.

Уголовное дело в отношении Фургала, Кадырова, Карепова и Палея направлено в Верховный суд РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности, сообщили в Генпрокуратуре.

Ранее СК РФ завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Теперь оно направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.