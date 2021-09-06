Генпрокуратура утвердила обвинение экс-помощнице Дворковича

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело обвиняемой во взяточничестве экс-помощницы Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Об этом пишет «Интерфакс».
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Анастасию Алексееву арестовали в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки. По данным следствия, она в период с 2015 по 2016 год получила взятку в размере более 4 млн рублей, которая заключалась в виде билетов и путёвок в Таиланд и Доминикану на новогодние каникулы и майские праздники 2016 года. Тогда Алексеева занимала должность помощника бывшего зампредседателя правительства России Аркадия Дворковича.