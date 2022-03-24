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Генпрокуратура Украины расследует гибель российской журналистки в Киеве

13:06, 24 марта 2022
Генпрокуратура Украины расследует гибель российской журналистки в Киеве Фото: Стрингер/РИА Новости
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Подольская окружная прокуратура Киева начала расследование после гибели журналистки The Insider (СМИ, исполняющее функции иностранного агент) Оксаны Баулиной, которая попала под обстрел в украинской столице накануне. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины на своём сайте.

В результате обстрела… Подольского района столицы погибла журналистка издания The Insider. Ещё один человек пострадал… начато расследование, — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование начато по факту поcягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Укрaины, которая привела к гибели людей (ч. 3 ст. 110 УК Украины), сообщает ведомство.

В редакции издания The Insider ранее сообщили, что Баулина погибла под обстрелом в Киеве при выполнении редакционного задания. Там добавили, что Баулина, когда начался обстрел, фиксировала на камеру разрушения в Подольском районе Киева.

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