Генпрокуратура РФ подала в суд на миллиардера Мельниченко Генпрокуратура потребовала взыскать акции компании СИБЭКО в пользу государства

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Андрей Мельниченко

Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием взыскать акции Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) у миллиардера Андрея Мельниченко в пользу государства, сообщает РБК со ссылкой на источник. По его словам, иск касается энергетических активов, которые были куплены у структур бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.

Согласно информации, опубликованной на сайте Свердловского районного суда Красноярска, предварительное судебное заседание по делу назначено на 7 сентября. истцом в материалах указан неназванный заместитель генерального прокурора России. В роли ответчика — сам Мельниченко, а также Хакасская сервисно-ремонтная компания и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации («Кузбассэнерго»).

Представитель миллиардера в беседе с «Ведомостями» подтвердил получение иска от Генпрокуратуры.

26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве был задержан Михаил Абызов. В августе прошлого года Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.

Абызов занимал пост министра в 2012–2018 годах. По версии следствия, он с сообщниками путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» (СИБЭКО) и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Их действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ. Кроме того, в отношении главного фигуранта возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности.