https://static.news.ru/photo/0f1802fe-272e-11ea-a336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура России отправила на рассмотрение суда дело об избиении и пытках заключённых. Инцидент произошёл в колонии Ярославской области.

На сегодняшний день обвинительное заключение утвердили в отношении двух бывших сотрудников. Им инкриминируют превышение должностных полномочий. Сообщается, что уголовное дело направлено в Заволжский районный суд Ярославля.

По версии следствия, в ноябре 2016 года указанные лица, привлеченные для проведения общего обыска осужденных исправительной колонии № 1, находясь в коридоре на пути их следования от камер содержания до помещения для производства личного обыска, в отсутствие каких-либо законных оснований применили физическое насилие к трем мужчинам, которым причинили телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, — говорится в сообщении ведомства.

NEWS.ru сообщал в августе 2018 года, что были задержаны два сотрудника УФСИН по делу об избиении заключённых в Ярославской колонии. Также следствие признало осуждённого Евгения Макарова потерпевшим по второму уголовному делу об избиениях заключённых в колонии № 1 Ярославля.