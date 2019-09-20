https://static.news.ru/photo/3fe5dfbe-dba2-11e9-bad1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Куров/News.ru

Руководитель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв сообщил, что Генпрокуратура рассматривает вопрос о признании нежелательными на российской территории 10 иностранных некоммерческих организаций (НКО).

На сегодняшний день на рассмотрении находится десять материалов о том, чтобы признать НКО нежелательными, — рассказал Пискарёв.

По его словам, эти люди нарушают законы РФ и деструктивно влияют на внутреннюю политику, что впоследствии угрожает безопасности государству. В настоящее время нежелательными в России признаны 18 иностранных НКО. Поэтому думская комиссия приступила к разработке инициатив, которые касаются «защиты суверенитета России», Пискарёв предложил ввести миллионные штрафы для таких компаний, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, гражданам России, имеющим деньги, замороженные банком из-за подозрений в террористической или экстремистской деятельности, может быть запрещено членство в некоммерческих организациях (НКО). С такой инициативой выступило правительство страны.