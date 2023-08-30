Сотрудника «Уральских авиалиний» наказали за издевательства над пассажирами Сотрудник «Уральских авиалиний» отстранен от работы из-за издевательств над пассажирами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудника «Уральских Авиалиний» Ильдара Латыпова, прославившегося из-за того, что из-за размеров ручной клади он часто доводил пассажиров до истерики и вынуждал их унижаться, отстранили от работы в аэропорту Домодедово. Генпрокуратура в Telegram сообщает, что сотрудника проверят на злоупотребление должностными полномочиями.

Как утверждается, работник коммерческой организации, представляющей интересы перевозчика в аэропортах Москвы по контролю за соблюдением норм провоза багажа и ручной клади при посадке на рейс, избирательно предъявлял требования к пассажирам при проверке размеров ручной клади, в том числе без достаточных оснований требовал заплатить денежные средства в случае неподтвержденных фактов превышения ее нормы, — сообщают в надзорном ведомстве.

Также, согласно данным прокуратуры, Латыпов по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан на борт воздушного судна. Работодателю мужчины прокуратура напомнила о «необходимости соблюдения уважительного порядка обращения с пассажирами».

Портал MSK1.ru обратил внимание, что Латыпов оставлял в соцсетях комментарии, в которых признавался, что по-разному относится к пассажирам: более лоялен к гражданам из Чечни и Дагестана, менее интересны ему представители близких к Москве регионов, а с жителями дальних регионов он предпочитает быть более требовательным.

Всякие там Ижевски, Калининграды, СПб, Казань — не интересно. А вот снимать с Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Читы, Хабаровска, Владика — вот это прикольно. Как у них у всех глазки бегают, как умоляют, — писал мужчина в комментариях «Вконтакте».

Ранее в прокуратуру с требованием проверить действия сотрудника аэропорта обратился член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Пострадавшие от действий Латыпова пассажиры тоже намерены обратиться в надзорные органы.