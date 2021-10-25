Генпрокуратура проверит соблюдение требования к качеству продуктов

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможность дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями. По его словам, никакой нехватки товаров не ожидается, пишет РИА Новости.

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал возможность дефицита товаров в Москве в связи с нерабочими днями. По его словам, никакой нехватки товаров не ожидается, пишет РИА Новости....