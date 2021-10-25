Генпрокуратура проверит соблюдение требования к качеству продуктов
Сергей Князев
Сергей Князев
15:17, 25 октября 2021
Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как соблюдаются требования к качеству и безопасности продуктов питания. Это должно быть сделано до 31 декабря 2021 года, сообщается в перечне поручений российского лидера по созданию национальной системы управления качеством пищевой продукции. Перечень опубликован на сайте Кремля.
Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, — говорится в поручении.
Ранее сообщалось, что жители России отметили ухудшение качества продуктов питания во время пандемии. Согласно опросу Роскачества, 72% респондентов считают, что ухудшилось качество колбасных изделий и деликатесов, 59% — молочных продуктов, 55% — отечественных сыров, 41% — мяса, 38% — овощей, 33% — свежих фруктов, кондитерских изделий и сладостей — 37%, хлебобулочных изделий — 36%. Также 29% респондентов заявили, что снизилось качество рыбы, 20% отметили ухудшение качества алкоголя, 14% — безалкогольных напитков и воды.