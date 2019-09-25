https://static.news.ru/photo/aac5a202-df8e-11e9-a5bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что его ведомство в 2020 году проведёт масштабные проверки лесной отрасли России.

По его словам, инспекторы оценят работу местных властей по лесоустройству и лесовосстановлению, а также законность распоряжения землями и эффективность контроля, передаёт ТАСС .

Кроме того, будут изучены сроки инвентаризации насаждений и включения их в реестр.

Чайка призвал прокуроров добиваться ответственности для чиновников, плохо раскрывающих и расследующих соответствующие преступления.

Ранее, как писал News.ru, на совещании в Красноярске генпрокурор заявил, что вмешательство прокуратуры для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере требовалось в большинстве регионов России. Он также указал на то, что были зафиксированы масштабные нарушения при тушении пожаров, которые приводили к тяжёлым последствиям.