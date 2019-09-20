https://static.news.ru/photo/95abc0ea-db8d-11e9-9213-fa163e074e61_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Внеплановая проверка Московской нотариальной палаты будет проведена Генеральной прокуратурой РФ по запросу депутата Госдумы Виталия Милонова.

По данным « Ридуса », Милонов обеспокоен закрытостью нотариальной системы в РФ. В интервью изданию он заявил, что она «безусловно нуждается в улучшении».

Не потому, что она очень плохая, а просто, если ты не стремишься к улучшению, то ты пропадаешь, — сказал депутат.

Он отметил, что российские нотариусы должны чувствовать себя часть госсистемы, должны осознавать, что они защищены. Милонов подчеркнул, что уважает нотариальное сообщество РФ, и напомнил, что их функция крайне важна, так как «связана с охраной прав граждан».

Ранее News.ru писал о том, что органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) подключились к электронному обмену данными с нотариусами.