Внеплановая проверка Московской нотариальной палаты будет проведена Генеральной прокуратурой РФ по запросу депутата Госдумы Виталия Милонова.
По данным «
Не потому, что она очень плохая, а просто, если ты не стремишься к улучшению, то ты пропадаешь, — сказал депутат.
Он отметил, что российские нотариусы должны чувствовать себя часть госсистемы, должны осознавать, что они защищены. Милонов подчеркнул, что уважает нотариальное сообщество РФ, и напомнил, что их функция крайне важна, так как «связана с охраной прав граждан».
Ранее News.ru писал о том, что органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) подключились к электронному обмену данными с нотариусами.