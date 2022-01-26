Генпрокуратура признала организацию WOT Foundation нежелательной

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в стране польской неправительственной организации WOT Foundation. При этом из-за каких конкретных действий организации — не уточняется. Об этом говорится на сайте ведомства.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации по результатам изучения поступивших материалов принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации WOT Foundation, — говорится в сообщении.

Уточняется, что действия организации были признаны угрозой для конституционного строя РФ, а также для безопасности страны. Сведения о внесении WOT Foundation в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, уже переданы в Минюст страны.

Ранее Министерство юстиции России расширило реестр СМИ-иноагентов, включив в него восьмерых оппозиционеров. В список СМИ, исполняющих функции иностранных агентов, были включены журналист Виктор Шендерович, активистки Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, галерист Марат Гельман, журналистка Таисия Бекбулатова, Андрей Алексеев, Елена Владыкина и Иван Беляев.