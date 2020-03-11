Российская Генпрокуратура признала нежелательной работу международной неправительственной организации «Европейский фонд за демократию» (ЕФД) на территории страны.
Согласным информации ведомства, работа данной НКО несёт угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Однако детали не уточняются.
Соответствующее решение ГП
Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
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