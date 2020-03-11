https://static.news.ru/photo/f34241d4-6396-11ea-8b45-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Российская Генпрокуратура признала нежелательной работу международной неправительственной организации «Европейский фонд за демократию» (ЕФД) на территории страны.

Согласным информации ведомства, работа данной НКО несёт угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Однако детали не уточняются.

Соответствующее решение ГП направлено в Минюст, который обладает полномочиями вносить НКО в необходимый перечень.

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты Госдумы предложили ввести административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.