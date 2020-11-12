Генпрокуратура отправила в суд дело совладельцев группы «Сумма» Магомедовых

https://static.news.ru/photo/564b8c7c-250c-11eb-b84c-fa163e074e61_660.jpg Зиявудин и Магомед Магомедовы Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Генеральная прокуратура России отправила в суд уголовное дело совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

В Генпрокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также четырех их соучастников. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Генпрокуратуре уточнили, что дело направлено в Басманный районный суд Москвы.

По версии следствия, братья Магомедовы не позднее 2010 года создали в Москве преступное сообщество с целью хищения средств и имущества компаний. Материальную базу сообщества составляли юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа „Сумма“». В общей сложности Магомедовы вместе с соучастниками похитили с 2010 по 2016 год более 11 млрд рублей. Генпрокуратура также заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемых ущерба, нанесённого государству, в размере 5,8 млрд рублей.

Как сообщал NEWS.ru, Верховный суд освободил из-под домашнего ареста фигурантов дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также снял арест с их имущества. По версии следствия, фигуранты дела выдали безвозвратные кредиты банку «Восточный» в общей сложности на 2,5 млрд рублей.