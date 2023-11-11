Генпрокуратура оценила число преступников-рецидивистов Генпрокуратура назвала уровень рецидивной преступности стабильно высоким

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Заключенные в Бутырской тюрьме

Уровень повторной преступности в России в последние девять месяцев остается стабильно высоким, сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре РФ. При этом ведомство отметило незначительное снижение числа рецидивов: за указанный период преступники снова попались 457,6 тысячи раз. Всего с января по сентябрь в России зарегистрировали свыше 1,5 млн преступлений — на 1,8% ниже, чем за аналогичный период год назад.

Стабильно высоким остается уровень повторной преступности. Несмотря на некоторое снижение числа таких преступлений в абсолютном выражении (с 474,6 тысячи до 457,6 тысячи), их доля в структуре предварительно расследованных преступлений составляет около 60%, — ответили в Генпрокуратуре на запрос агентства.

Летом житель Ставропольского края, осужденный по делу о сексуальном насилии, отправился в зону СВО добровольцем, однако после возвращения совершил два новых преступления. Россиянин ограбил дачу в товариществе «Геолог», убив при этом 71-летнего пенсионера.

В мае на новом преступлении попались бойцы ЧВК «Вагнер» в Волгоградской области. Они потребовали переписать на себя магазин в поселке Октябрьский, а затем избили владельца и обокрали его. По данным СМИ, трое мужчин отбывали наказание за преступления, затем отправились на военную операцию на Украину, после чего вернулись.