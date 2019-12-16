Гольф-кары, закупаемые Генеральной прокуратурой «в целях обеспечения нужд Российской Федерации», должны перевозить пожилых людей и инвалидов в ведомственном пансионате, объяснили в ведомстве.
Тендер на два транспортных средства общей стоимостью три млн рублей объявлен для поставки электромобилей в пансионат «Россия» в Ялте. Их необходимость в Генпрокуратуре объяснили удалённостью корпусов учреждения,
Накануне на сайте госзакупок появился контракт на покупку двух гольф-каров. В контракте говорится, что транспортные средства будут направлены в ялтинский пансионат «Электроника».
Ранее News.ru писал, что российский кабмин собирается включить импортные помидоры и огурцы в список товаров, госзакупки которых для обеспечения государственных и муниципальных нужд ограничены. Документ разработал Минсельхоз.
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