https://static.news.ru/photo/9636c6d0-2021-11ea-9a89-fa163e074e61_660.jpg Пансионат «Электроника» Фото: electronica_sochi/instagram.com

Гольф-кары, закупаемые Генеральной прокуратурой «в целях обеспечения нужд Российской Федерации», должны перевозить пожилых людей и инвалидов в ведомственном пансионате, объяснили в ведомстве.

Тендер на два транспортных средства общей стоимостью три млн рублей объявлен для поставки электромобилей в пансионат «Россия» в Ялте. Их необходимость в Генпрокуратуре объяснили удалённостью корпусов учреждения, передаёт РИА Новости.

Накануне на сайте госзакупок появился контракт на покупку двух гольф-каров. В контракте говорится, что транспортные средства будут направлены в ялтинский пансионат «Электроника».

Ранее News.ru писал, что российский кабмин собирается включить импортные помидоры и огурцы в список товаров, госзакупки которых для обеспечения государственных и муниципальных нужд ограничены. Документ разработал Минсельхоз.