Генеральная прокуратура РФ одобрила действия силовых структур на протестных акциях, прошедших в июле и августе в Москве.
Заявление ГП передаёт
На протестных акциях, организованных недопущенными на выборы в Мосгордуму кандидатами, правоохранители задержали около 1,7 тысяч человек. Большинство задержанных отпустили без последствий, однако ряд участников митингов стали фигурантами уголовных дел. В основном им инкриминируют насилие в отношении представителей власти. По ряду дел уже вынесены приговоры суда. News.ru, в частности, писал о том, что Данила Беглец, задержанный после митинга 27 июля, получил два года тюремного заключения.