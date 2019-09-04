https://static.news.ru/photo/60d06604-cf1d-11e9-a3f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральная прокуратура РФ одобрила действия силовых структур на протестных акциях, прошедших в июле и августе в Москве.

Заявление ГП передаёт РИА Новости . По словам представителя ведомства, полиция и Росгвардия действовали на несанкционированных митингах в столице высокопрофессионально, квалифицировано и без нарушений закона.

На протестных акциях, организованных недопущенными на выборы в Мосгордуму кандидатами, правоохранители задержали около 1,7 тысяч человек. Большинство задержанных отпустили без последствий, однако ряд участников митингов стали фигурантами уголовных дел. В основном им инкриминируют насилие в отношении представителей власти. По ряду дел уже вынесены приговоры суда. News.ru, в частности, писал о том, что Данила Беглец, задержанный после митинга 27 июля, получил два года тюремного заключения.