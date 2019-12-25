https://static.news.ru/photo/1b6a3860-271f-11ea-8fb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наибольшее число жалоб в прокуратуру поступило из Воронежской и Архангельской областей, Пермского края, Чечни и Москвы. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили сотрудники пресс-службы Генпрокуратуры РФ.

В общей сложности за 2019 год с жалобами в ведомство обратились почти 10 тысяч россиян.

Представители Генпрокуратуры рассказали, что в основном проблемы граждан были связаны с нарушением прав в области трудового, жилищного, земельного, пенсионного, природоохранного законодательства. Также россияне жаловались на неисполнение судебных решений, нарушения в ходе следствия, в процессе дознания и не только.

Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области — 427, Пермского края — 402, Чеченской Республики — 378, Москвы — 369 и Архангельской области — 357, — передаёт ТАСС сообщение от Генпрокуратуры.

Отмечается, что в 2019 году в надзорное ведомство поступило на 500 обращений больше, чем в прошлом.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время Генеральная прокуратура России уже приступила к завершающему этапу формирования ежегодного Сводного плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год. Целью мероприятий является защита бизнеса от административного контроля.