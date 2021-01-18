Генпрокуратура назвала ответы Германии по Навальному малоинформативными

https://static.news.ru/photo/0e2d1abc-59ac-11eb-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Полученные Россией ответы Минюста Германии по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным малоинформативны. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

В ведомстве заявили, что в российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий. При этом из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Однако они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы.

Отказано в допросе лечащих врачей Навального, истории болезни и копий экспертиз и лабораторных исследований. Также нет конкретных заключений по итогам экспертиз и сведений об экспертах. Фактически, заявили в Генпрокуратуре, предполагается верить на слово в версию отравления.

Усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Ранее российские СМИ сообщали, что российская Генпрокуратура направила немецким коллегам запрос, в котором попросила ответить на около 20 вопросов, связанных с лечением Навального, его диагнозом и результатами экспертизы. Кроме того, российская сторона попросила предоставить копии медицинской карты россиянина и биоматериал для сравнительного анализа.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Он потерял сознание, после чего воздушное судно посадили в Омске. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из причин медики называли отравление. Затем в омском Минздраве заявили, что ядов в организме оппозиционера не обнаружено. Позже Навального доставили в берлинскую клинику Charité.

Согласно результатам диагностики, которая была проведена немецкими медиками, Алексей Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено.

Как писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Германия не передавала России биоматериалы Алексея Навального, а также не ответила на вопрос, откуда у неё знания для выявления «Новичка».