Генпрокуратура направила в суд дело экс-министра Абызова

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в Гагаринский суд Москвы дело экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, они обвиняются в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности, а также в подкупе и отмывании денежных средств.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра Российской Федерации Михаила Абызова и его соучастников Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичёва, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан, - говорится в сообщении.

По версии следствия, не позднее апреля 2012 года Абызов, Степанов и Русаков создали преступное сообщество и с 2012 по 2014 годы обеспечили заключение фиктивных сделок по приобретению акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. В результате махинаций участники преступной группы получили четыре млрд рублей и конвертировали их в доллары США.

В дальнейшем Абызов, Степанов, Русаков, Серебренников и иные лица совершили подкуп гендиректора ОАО «СИБЭКО» Власова и его заместителей Балан и Роженковой, которым заплатили 78 млн рублей за сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества. После этого участники преступной группы приняли участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО» и получили доход в сумме 32,5 млрд рублей, конвертировали часть этих денег в валюту и вывели за рубеж.

Михаил Абызов был задержан 26 июля 2019 года по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве. В августе прошлого года Генеральная прокуратура направила иск к Абызову и Альфа-Банку с требованием взыскать свыше $126 млн в пользу государства. Заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин расценил размещённые в Альфа-Банке средства Абызова как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода.