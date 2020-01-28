https://static.news.ru/photo/9d54c3b6-41d4-11ea-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проверка соблюдения органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства при работе с неблагополучными семьями организована Генеральной прокуратурой. Поводом стало обнаружение брошенных отцом детей в аэропорту Шереметьево.

Мероприятия будут проводить прокуроры Хабаровского края и Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Особое внимание проверяющие уделят организации профилактической работы с детьми и соблюдению прав несовершеннолетних на помощь государства.

26 января прилетевший в Москву из Хабаровска мужчина оставил двоих сыновей пяти и семи лет в аэропорту Шереметьево. При братьях обнаружили записку, в которой отец написал, что ему нечем кормить детей, и попросил отправить их в приют. Личность мужчины была установлена — выяснилось, что он воспитывал сыновей в одиночестве. Мать мальчиков не жила с ними после развода с мужем и не знала о случившемся в Шереметьево. После инцидента она заявила о желании забрать сыновей.

Как писал NEWS.ru, опубликовано видео допроса мужчины, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.