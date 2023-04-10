Генпрокуратура России может лишить Ротару недвижимости в Москве Ветеранская организация попросила лишить Ротару квартиры в Москве из-за поддержки ВСУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

София Ротару

Генпрокуратура РФ рассмотрит вопрос о том, чтобы лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве и Ялте из-за ее позиции против специальной военной операции (СВО) на Украине и возможной финансовой поддержкой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС. С такой инициативой выступила общественная организация «Ветераны России».

Руководство нашей организации обратилось с заявлением в СК и Генпрокуратуру. Это связано с возможной финансовой поддержкой Ротару ВСУ. Мы требуем отобрать ее недвижимость в Москве и Ялте, продать ее, а вырученные средства направить на нужды ВС РФ, — сказал исполнительный директор организации Вадим Мироненко.

Мироненко добавил, что организация выступает за то, чтобы артисты и блогеры, не поддерживающие СВО и призывающие к финансированию силовых структур Украины, не имели возможности зарабатывать деньги в России.

Ранее сообщалось, что Ротару после начала специальной военной операции практически все время проводит на даче в Киеве, отказывается от выступлений и изредка рассказывает о жизни в социальных сетях. Продюсер Алина Сагина сообщила, что исполнительница решила избавиться практически от всей российской недвижимости, продала одну квартиру в Крыму и планирует поступить так же со второй.