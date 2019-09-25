https://static.news.ru/photo/be61aaaa-df6f-11e9-b862-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральная прокуратура выявила факты укрывательства преступлений при лесных пожарах. Об этом сообщил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

По его словам, речь идёт о формальном и халатном отношении в сфере выявления источников возгораний и противодействия возникновению очагов горения.

Представитель надзорного ведомства отметил, что причиной природных пожаров зачастую является желание скрыть незаконные рубки деревьев. Вместе с тем в 2018 году лишь 642 преступления были квалифицированы по статье об умышленном уничтожении леса, а в первом полугодии текущего года таких преступлений было 348. При этом за прошлый год в суд направлено только 30 таких дел, а в этом — лишь 15.

В ряде случаев дознаватели безосновательно связывают причины пожаров с естественными причинами, такими как грозы, даже при наличии информации о других потенциальных источниках угрозы, отметил Буксман. Помимо этого, подчеркнул он, в некоторых случаях по актам лесных пожаров, содержащим признаки уголовного преступления по умышленному уничтожению лесов, проверки не проводились вовсе.

Помимо вины органов расследования считаю это и упущением в организации прокурорского надзора, отсутствием принципиальной позиции прокурора, — сказал Буксман на совещании в Красноярске.

Для исправления ситуации первый замгенпрокурора потребовал безотлагательно провести сверку материалов и прекратить практику формального обмена постановлениями, а также добиваться возбуждения уголовных дел, передаёт РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru, на совещании в Красноярске генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что вмешательство прокуратуры для финансирования противопожарных мероприятий в лесной сфере требовалось в большинстве регионов России. Он также указал на то, что были зафиксированы масштабные нарушения при тушении пожаров, которые приводили к тяжёлым последствиям.