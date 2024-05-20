Генпрокуратура хочет взыскать в пользу РФ деньги с Ходорковского и Лебедева Генпрокуратура требует взыскать с Ходорковского и Лебедева 1,413 млрд рублей

Фото: IMAGO/Heikki Saukkomaa/Global Look Press

Михаил Ходорковский

Генеральная прокуратура России попросила обратить в доход государства денежные средства бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и экс-руководителя МФО «МЕНАТЕП» Платона Лебедева в размере 1,413 млрд рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ведомству. Деньги планируется изъять в счет возмещения непогашенного ущерба от налоговых преступлений.

В Мещанский суд Москвы подан иск замгенпрокурора об обращении в доход РФ денежных средств на счетах ПАО «НБ «Траст». Ранее в ходе следствия на средства в размере 1 миллиард 413 миллионов 123 тысяч 685 рублей 33 копеек, которые были арестованы как имущество, полученное в результате преступных действий, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что коттеджный поселок Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, где расположены дома Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева, был обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры. До этого активы бизнесменов были конфискованы по требованию судебных приставов, однако для погашения долгов по налогам недвижимость не использовали. Отмечалось, что представители истца опирались на приговор Мещанского суда 2005 года, когда Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов. Тогда также был удовлетворен иск Федеральной налоговой службы о взыскании ущерба в 17,4 млрд рублей.