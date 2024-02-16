Генпрокуратура готовится изъять патронный завод в Климовске РБК: Генпрокуратура готовит иск о национализации Климовского патронного завода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проходная Климовского специализированного патронного завода

Генеральная прокуратура готовит иск о передаче государству акций Климовского патронного завода, после коммунальной аварии в котором без отопления осталось более 170 жилых домов. Об этом РБК сообщил источник в госструктурах, это подтвердил и еще один собеседник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что надзорное ведомство направит соответствующий документ в суд в ближайшее время.

Запущена процедура изъятия акций завода у семьи предпринимателя Бориса Краснова, который в настоящее время находится в розыске и скрывается от следствия за границей. Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд, — рассказал собеседник агентства.

Днем 4 января в части микрорайона Климовск в подмосковном Подольске из-за аварии в котельной пропало отопление. Без тепла осталось 173 жилых дома. Температура воздуха в квартирах опускалась до 10 градусов тепла. Аварию удалось устранить только утром 5 января. Причиной инцидента стал гидравлический удар на теплосети, вызванный скачком напряжения в котельной.

После этого госкорпорация Ростех заявила, что готова взять патронный завод под свой контроль. В компании рассказали, что готовят соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину.