Генпрокуратура дополнила список нежелательных организаций Прокуратура признала деятельность SOTA media нежелательной на территории России

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность иностранной НПО SOTA media на территории России, сообщило РИА Новости. В ведомстве считают, что публикуемые этой неправительственной организацией материалы направлены на создание напряжения в обществе.

Кроме того, в прокуратуре считают, что целью публикаций SOTA media является дестабилизация обстановки в России, уточнили в агентстве.

Ранее Правительство России поддержало законопроект, дающий возможность признавать нежелательными в стране любые иностранные организации. Инициатива будет распространяться и на те объединения, учредителями которых стали зарубежные госорганы.

Сейчас признавать нежелательной в РФ можно только деятельность неправительственных организаций, а новые нормы расширят эту практику. В то же время они не коснутся международных межправительственных организаций, членом которых является Россия. Организации в структуре органов госвласти тоже сюда не относятся.

По новым документам «нежелательными» в РФ можно стать, если представлять угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности. Также нельзя способствовать или препятствовать избранию кандидатов на выборах. Поправки вносятся в четыре федеральных закона.