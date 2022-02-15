«Геноцид»: Путин о ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин считает геноцидом то, что сейчас происходит в Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, после сравнения ситуации на юго-востоке Украины с Югославией 90-х годов. Его слоа передаёт РИА Новости.

Позволю себе только добавить, что то, что происходит на Донбассе, это и есть геноцид, — заявил Путин.

Отмечается, что Шольц на вопрос о вводе войск НАТО в Югославию, ответил, что это было сделано под угрозой геноцида. Тогда Путин заявил, что по «нашим оценкам» ситуация в Донбассе тоже попадает под это определение.

Такую оценку ситуации в Донбассе Путин делаeт не в первый раз. В конце прошлого года российский лидер указал, на прoдвижение украинскими властями русофобских идей. Он подчеркнул, что этo первый шаг к геноциду, который напрямую угрожает Донбаcсу.

Ранее глава МИД Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что Киев начал применять полученное от стран Запада оружие при обстрелах востока Украины. По её словам, украинские войска обстреляли натовскими боеприпасами подстанцию в подконтрольной самопровозглашённой ДНР Еленовке.