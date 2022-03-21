Геннадий Тимченко покинул совет директоров НОВАТЭКа
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:48, 21 марта 2022
Геннадий ТимченкоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Геннадий Тимченко 21 марта покинул совет директоров НОВАТЭКа по собственному желанию, об этом сообщили на сайте компании. Тимченко входил в состав совета директоров компании с 2009 года. Бизнесмену принадлежал второй по величине пакет акций НОВАТЭКа. Ранее на Тимченко также были наложены санкции ЕС.
ПAO «НОВАТЭК» сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании по собственному желанию, — указано на сайте.
Ранее появилась информация, что совет директоров ЛУКОЙЛа покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюсcель, член Американо-Российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгaлтеров Англии и Уэльса Роджер Мaннингс. Их имена отсутствуют в обновлённом разделе «Совет директоров» на сайте компании.