Геннадий Тимченко покинул совет директоров НОВАТЭКа

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В больших российских городах в среднем на 5,5% сократилась стоимость арендной платы жилых квартир, об этом передают «Известия» со ссылкой на данные рынка. Стоимость аренды в Москве упала на 17% и на 31% выросли предложения по съёму квартир. Отмечается, что многие люди отказываются от ипотеки в пользу аренды недорого жилья.

С одной стороны, люди, планировавшие купить квартиру в ипотеку, сейчас перешли на аренду. Однако число тех, кто в связи с уходом иностранных компаний и прочими потрясениями в экономике потерял работу...