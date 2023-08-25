Геннадий Онищенко заявил, что движение антипрививочников запрещать не нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, замглавы Российской академии образования Геннадий Онищенко выступил против запрета идеологии антипрививочников. Об этом он заявил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. При этом он выразил мнение, что ответственность за пропаганду отказа от прививок ужесточать следует.

Сегодня антиваксеры — это еще и политическая составляющая. Снижается биологическая безопасность государства. Будь хоть самые современные вакцины, но если общество настроено что «ага, с этой вакциной вам запустят чип и ваш ребенок будет зомбирован»... Ужесточать (ответственность. — NEWS.ru) нужно, но решить этот вопрос запретом не получится, — отметил он.

Онищенко в связи с этим напомнил приписываемую писателю Салтыкову-Щедрину фразу: «Строгость российских законов компенсируется необязательностью их выполнения».

Также Онищенко заявил, что пандемия любой болезни, включая COVID-19, приносит человечеству благо, так как является естественным регулятором численности населения, а кроме того, позволяет отбирать более сильных представителей нашего вида. Тем не менее к каждой пандемии надо готовиться, считает врач.