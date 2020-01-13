https://static.news.ru/photo/7db766e0-3634-11ea-979f-fa163e074e61_660.jpg Фото: conssanpietroburgo.esteri.it

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ряд российских регионов будет относиться к генеральному консульству Италии в Санкт-Петербурге, а не к итальянскому консульству в Москве, как было ранее.

Как передают «Невские новости», к дипломатическому представительству в Северной столице теперь относятся Республика Коми, Ненецкий автономный округ и Калининградская область. Российский МИД обязан уведомить Рим об этом решении.

В зоне ответственности консульства в Санкт-Петербурге также находятся: Ленинградская область, Архангельск и Архангельская область, Мурманск и Мурманская область, Вологда и Вологодская область, Новгород и Новгородская область, Псков и Псковская область, Республика Карелия.

Как сообщал NEWS.ru, 7 января, в православный праздник Рождества, в столице Италии Риме открылся офис Всемирного союза староверов.