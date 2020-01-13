Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ряд российских регионов будет относиться к генеральному консульству Италии в Санкт-Петербурге, а не к итальянскому консульству в Москве, как было ранее.
Как
В зоне ответственности консульства в Санкт-Петербурге также находятся: Ленинградская область, Архангельск и Архангельская область, Мурманск и Мурманская область, Вологда и Вологодская область, Новгород и Новгородская область, Псков и Псковская область, Республика Карелия.
Как сообщал NEWS.ru, 7 января, в православный праздник Рождества, в столице Италии Риме открылся офис Всемирного союза староверов.
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