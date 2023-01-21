Генконсульство РФ в Мумбаи: самолет Azur Air приземлился в аэропорту Гоа

Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press / Global Look Press

В генеральном консульстве РФ в Мумбаи, в ведении которого находится Гоа, сообщили, что пассажирский самолет компании Azur Air, летевший из Перми в штат Гоа, приземлился в аэропорту Даболим, передает ТАСС. Отмечается, что воздушное судно ранее совершило вынужденную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе на борту.

Самолет приземлился в Гоа. Посадка произошла около 00:45 воскресенья (22:15 субботы мск), — рассказал представитель генконсульства агентству.

В ходе проверки самолета в Узбекистана службы безопасности ничего не обнаружили на борту, и рейс снова был отправлен в пункт назначения.

Авиарейс компании Azur Air, летящий по маршруту Пермь — Гоа, ранее перенаправили в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. Согласно сервису по отслеживанию авиарейсов Flightradar, указанный самолет находится в международном аэропорту Термез на юго-востоке Узбекистана.

9 января самолет Azur Air, следовавший по маршруту Москва — Гоа, также совершил экстренную посадку после сообщения о минировании. Он приземлился в индийском штате Гуджарат. С борта лайнера эвакуировали пассажиров, никто не пострадал.