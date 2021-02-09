Генконсульство РФ проверяет сообщение о нападении на россиянку в Анталье

https://static.news.ru/photo/7baa5d9a-6ab2-11eb-b86f-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники российского генконсульства в Анталье изучают информацию о нападении на россиянку.

По словам представителя дипмиссии, имеются только сведения, опубликованные в местных СМИ.

Мы запросили подтверждение в местных правоохранительных органах для уточнения обстоятельств происшествия, — сообщил он.

По его словам, пострадавшая не обращалась в генконсульство за помощью, передаёт РИА Новости.

Турецкая пресса сообщила, что россиянка, которая постоянно проживает в Анталье, подверглась вооружённому нападению со стороны двух неизвестных. Они пригрозили женщине пистолетом и отобрали у неё телефон. Инцидент произошёл, когда пострадавшая гуляла по горной дороге в окрестностях города. Злоумышленники скрылись с места случившегося на автомобиле.

Как писал NEWS.ru, ранее в одном из отелей в турецкой Анталье был обнаружен мёртвым турист из России. Погибшим оказался 40-летний Павел Хапаев. Тело россиянина нашла его спутница Оксана Комарова, он лежал на кровати в своём номере. Комарова сообщила, что они прилетели на отдых два дня назад, вечером накануне трагедии они употребляли алкогольные напитки.