«Гениальный президент»: Дугин о Лукашенко Дугин назвал президента Белоруссии гениальным и понимающим «глобальный контекст»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Дугин

В Белоруссии работает гениальный президент Александр Лукашенко, заявил NEWS.ru на полях ПМЭФ философ Александр Дугин. По его словам, Лукашенко понимает глобальный контекст, когда два миропорядка — старый однополярный и новый многополярный — находятся в равновесии.

В Белоруссии все настолько хорошо, что лучшее — враг хорошего. Мне кажется, что в Белоруссии гениальный президент [Александр Лукашенко]. Все идет отлично. Мы с ним понимаем друг друга с полуслова, — заявил Дугин.

Дугин также сказал, что сейчас существует две модели мирового порядка: кончающаяся модель однополярного мира и поднимающаяся модель многополярного мира. Поэтому «глобальный контекст» находится на переломе.

Но эти волны почти на равных. Отсюда сохраняющееся притяжение Запада, Европы. Это закатная гегемония, но она еще жива. Это раненый дракон, но он очень опасен. И поднимается многополярный мир, Восток и, соответственно, Евразия, — резюмировал Дугин.

Ранее Дугин заявил, что российское общество должно приучить себя к мысли о том, что оно, по сути, мобилизовано и находится на фронте. Нежелание же принимать участие в его работе равносильно предательству, считает он.