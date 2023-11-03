Генетик рассказала о самом опасном биооружии Генетик Кириченко: самым опасным биооружием является редактирование генома

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Геномное редактирование и генная терапия являются наиболее опасными видами биологического оружия, заявила в беседе с «Царьградом» ученый-химик, генетик Елена Кириченко. По ее словам, эти методики, по сути, являются средствами адресной доставки биооружия в человеческий организм.

Эксперт пояснила, что с точки зрения науки генная инженерия представляет большой интерес и достойна изучения и развития. Однако практическое применение подобных методик на животных, которые идут людям в пищу, и тем более на самом человеке недопустимо.

Это подается под соусом того, что, мол, мы будем бороться с неизлечимыми генетическими заболеваниями. Да, может быть, точечно каким-то людям с тяжелейшими генетическими синдромами мы как-то немножко поможем. Но массово пробовать такую терапию на живых людях нельзя, это будет катастрофа, — предупредила генетик.

Она подчеркнула, что последствия биохакинга, или «взлома», человека могут оказаться непредсказуемыми. Однако сейчас идет перевод многих иммуномодуляторов на платформу геномного редактирования и генной терапии, и это направление в медицине активно развивается и рекламируется.

Ранее швейцарские ученые сообщили об открытии нового органа в человеческом организме. Он получил название «эксклюсома» и является частью цитоплазмы и имеет важное значение для поддержания иммунной системы.