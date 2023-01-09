Генетик рассказала, о чем может свидетельствовать головная боль Генетик назвала головную боль симптомом других опасных заболеваний

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Головная боль может оказаться симптомом более серьезного заболевания, в том числе гипертонии, инсульта, диабета, менингита и онкологии, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» биолог и генетик Ирина Мальцева. По словам врача, просто «заедать» таблетками головную боль нельзя, нужно искать первопричину. При этом боль может возникать в различных частях головы, что будет свидетельствовать о разных заболеваниях. Например, мигрень локализована в одной точке, в то время как затылочная боль может свидетельствовать о гипертонии, уточнила Мальцева.

Если утром головная боль сочетается с тошнотой, резкая боль возникает в затылке, или возникает сильная боль во всей голове при наклоне вперед — лучше обратиться к врачу. Это может быть симптомами опухолей, разрыва аневризмы, менингита или энцефалита, — уточнила генетик Мальцева.

Как отметила медик, головную боль нельзя игнорировать, просто приняв таблетку, поскольку так можно упустить время на лечение болезни. Кроме того, таблетки помогут только облегчить симптом, но при этом могут негативно отразиться на работе печени, а постоянное употребление обезболивающих может привести к новым заболеваниям, не менее серьезным.

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