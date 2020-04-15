Генеральный конструктор корпорации «Энергия» заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0e4d5b2c-7f0c-11ea-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/histvoendok

Коронавирусная инфекция обнаружена у заместителя гендиректора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгения Микрина. Он также занимает пост генерального конструктора.

Микрин сдал два теста на коронавирус, оба — положительные, — сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

В настоящий момент генконструктор «Энергии» находится на самоизоляции дома.

NEWS.ru писал, что 1 апреля коронавирус обнаружили у четырёх сотрудников Роскосмоса. Всего на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тысяч человек. В настоящий момент официальное число заболевших COVID-19 в Роскосмосе составляет 30 человек.

В России зарегистрировано 24 490 случаев коронавирусной инфекции (+3388 за последние сутки), 1986 человек выздоровели, умерли 198. В Москве 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.