Генерала Попова доставили в суд РЕН ТВ: генерала Попова доставили в суд для рассмотрения жалобы на арест

Фото: МО РФ

Иван Попов

Экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майора Ивана Попова доставили в суд, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, на заседании рассмотрят жалобу на арест военного.

Издание «Известия» уточняет, что вопрос будет рассматривать 2-й Западный окружной военный суд. Также журналисты сообщают, что встретили генерала в коридоре.

Шоу, да? Очередное, — сказал корреспондентам Попов.

Ранее мать офицера Валентина Попова заявила, что арест ее сына стал местью за правду. Она отметила, что нет никаких доказательств его виновности, при этом ее сына пытались уволить из ВС РФ после конфликта с руководством ведомства.

Она добавила, что в 2023 году после критики положения в вооруженных силах Попова сняли с командования 58-й армией и отправили в Сирию на четыре месяца. Потом его вызвали в штаб, но продлевать контракт не стали.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал генерала Попова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу оценили почти в 100 млн рублей. По версии следствия, Попов продал порядка двух тысяч тонн металлоизделий, которые были предназначены для строительства укреплений на Запорожском направлении.