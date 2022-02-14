Генерала Оглоблина приговорили к 4,5 года колонии и штрафу за хищения

Московский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начальнику 1-го управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генералу-майору Александру Оглоблину по делу о хищениях на 1,6 млрд рублей. Генерала признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Оглоблин дискредитировал звание офицера высшего состава. Назначить Оглоблину наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в постановлении судьи Вадима Корчагина.

По данным следствия, с декабря 2013 года по март 2018 года Генерал участвовал в систематических хищениях на общую суму 1 млрд 618 млн рублей. Махинации производились через завышения расходов при выполнении АО «Воентелеком» госконтрактов с Минобороны по поставкам спецтехники.

Оглоблина задержали 16 апреля 2018 года и отправили в СИЗО, где он провёл год. Во время расследования у Оглоблина обнаружили недвижимость и большую сумму денег. Большая часть имущества военного было записано на его родных и знакомых. Отмечается, что генерал являлся фактическим владельцем двух апартаментов в Сочи стоимостью 22 млн рублей. В последствии генерал полностью признал вину.

Ранее в Москве задержали заместителя начальника ОМВД по району Раменское, который подозревается в посредничестве при даче взятки на сумму более 17 млн рублей. Взятка предлагалась за прекращение уголовного преследования руководства инвестиционно-строительной компании «ИСК Запад».

Сообщается, что к подполковнику полиции в феврале 2021 года обратился глава компании и рассказал об уголовном преследовании. Подполковник пообещал урегулировать этот вопрос и получил более 17 млн рублей, которые передал коллегам из подмосковного Одинцово, чтобы делу не был дан ход.