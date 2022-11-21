Генерал запаса оценил способность Лапина выстроить оборону в ЛНР Генерал Болдырев: командующий войсками ЦВО Лапин способен выстроить оборону в ЛНР

Фото: Валерий Титиевский/РИА Новости

Владимир Болдырев

Командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин способен выстроить грамотную оборону на территории Луганской Народной Республики, заявил URA.RU генерал армии запаса Владимир Болдырев. По его словам, Лапин является очень волевым и образованным военачальником, способным выполнить любую поставленную перед ним задачу.

Он способен удержать оборону в ЛНР и не сдать позиции и будет стоять до конца. Это без сомнений. Именно сейчас надо стоять насмерть. Лапин вполне способен справиться с этой задачей, — сказал Болдырев.

Ранее URA.RU со ссылкой на источник в Минобороны сообщало, что Лапина на посту руководителя группировки «Центр» в зоне СВО на время его отпуска заменит генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. По информации издания, по окончании отпуска Лапин вернется к своим непосредственным обязанностям. Ведомство официально также не подтверждало эту информацию.

Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник утверждает, что Лапин написал рапорт об отставке по собственному желанию. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Военачальник руководил обороной Красного Лимана в Донецкой области, до этого он удостоился звания Героя России за участие в СВО. 1 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в отводе войск из Красного Лимана виновен Лапин. По словам главы региона, Лапин не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие.