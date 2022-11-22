Генерал СВР заявил, что ВСУ могут вторгнуться в Белгородскую область Генерал Решетников заявил, что ВСУ могут вторгнуться в Белгородскую область

Фото: МО Украины

Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников заявил, что украинские военные могут вторгнуться на территорию Белгородской области и захватить такие населенные пункты, как Шебекино или Валуйки. В эфире телеканала «Россия-1» он высказал мнение, что Украина и Запад хотят нанести как можно более престижный удар по России с целью сменить режим в стране.

А может быть какой-нибудь рейд с захватом условного Шебекино или условных Валуек. Им сейчас надо, и Западу это надо, нанести как можно больше престижный удар по России. Мы же забываем, что одна из главных целей Запада — не просто ослабить Россию, а сменить режим, убрать Путина. Это одна из главных задач, — считает Решетников.

Ранее SHOТ сообщил, что детский лагерь «Электроника» в Новой Таволжанке Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным канала, в результате атаки никто не пострадал. В Минобороны России информацию не прокомментировали.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле села Шебекино погибла мирная жительница. Глава региона добавил, что она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной.

Ранее Гладков заявил, что в Белгородской области на границе с Украиной формируют засечную черту. Он не сообщил подробностей в связи с тем, что информация из открытых источников может отслеживаться противником. Гладков уточнил, что власти региона потратили около 13 млрд рублей за восемь месяцев на цели и задачи, связанные с проведением специальной военной операции.