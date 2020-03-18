Жители Москвы 18 и 19 марта при условии ясной погоды смогут увидеть сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной. Об этом сообщили в Московском планетарии.
Строго говоря, нас ожидает парад планет «в миниатюре», так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвёртый участник — Луна, — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что больше всего шансов увидеть парад планет у жителей южных широт России, информирует «
Как ранее писал NEWS.ru, начальник проектно-теоретического отделения АО НПО «Молния» Валерий Тимошенко считает, что Луной заниматься необходимо, иначе Россия, которая всегда была в передовиках по освоению космоса, может отстать от других стран.
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