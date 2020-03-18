https://static.news.ru/photo/721b6b1e-6907-11ea-adc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жители Москвы 18 и 19 марта при условии ясной погоды смогут увидеть сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Строго говоря, нас ожидает парад планет «в миниатюре», так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвёртый участник — Луна, — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что больше всего шансов увидеть парад планет у жителей южных широт России, информирует « Москва 24 ».

Как ранее писал NEWS.ru, начальник проектно-теоретического отделения АО НПО «Молния» Валерий Тимошенко считает, что Луной заниматься необходимо, иначе Россия, которая всегда была в передовиках по освоению космоса, может отстать от других стран.