Генерал Шамарин останется в СИЗО ТАСС: суд отказался освободить из СИЗО генерала Шамарина

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Генерала-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в размере более 36 млн рублей, не отпустили из СИЗО под домашний арест, передает ТАСС. Второй Западный военный окружной суд признал меру пресечения законной.

Постановление 235-го гарнизонного военного суда признать законным, апелляционные жалобы защитников обвиняемого отклонить, — огласил решение судья.

Ранее в СК сообщили, что Шамарин получил взятку от одного из предприятий за увеличение закупок для Минобороны России. По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, генерал брал взятки с апреля 2016 года.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев предположил, что расследование в отношении Шамарина может быть связано с тем, что он имел отношение к спецзаказам. Он не исключил, что там может быть «не все так чисто». При этом Соболев отметил, что и сама связь в российской армии «не очень хорошая, особенно в начале СВО».

Военный корреспондент Александр Коц до этого высказался о недоумении вокруг ареста генерала. По его словам, если бы к нему были претензии по связи, тогда «надо было бы дело по госизмене заводить». Журналист добавил, что предшественник Шамарина на посту — Халик Арсланов — «тоже не за плохую связь присел, а за мошенничество».