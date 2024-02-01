Генерал рассказал об ответе России на «милые сюрпризы» Нуланд для Украины Генерал Липовой: РФ может вооружить хуситов в ответ на «сюрпризы» Украине от США

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктория Нуланд

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что в ответ на «сюрпризы», которыми замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила России в зоне СВО, Москва может вооружить враждебные Вашингтону силы на Ближнем Востоке. Липовой не исключил, что Москва может предоставить дальнобойное оружие хуситам.

Нуланд, намекая на некие милые сюрпризы для России в зоне СВО, забыла, что Россия может передать дальнобойное оружие на Ближний Восток тем же хуситам, которые могут применить его против американских баз, кораблей и военнослужащих, — заявил генерал.

Липовой напомнил, что обстановка на Ближнем Востоке остается сложной.

У нее, судя по всему, очень короткая память и отсутствует понимание последствий решений американского руководства. Время покажет, чем все это закончится для Украины и для США, — заключил Герой России.

В ходе визита в Киев Нуланд выразила уверенность, что Украина «добьется серьезных успехов» в конфликте в 2024 году. Она также сказала, что президента РФ Владимира Путина «ждут приятные сюрпризы» на поле боя.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что Нуланд прибыла в Киев для оценки ситуации с конфликтом между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. По мнению Гаврилова, Нуланд прилетела, чтобы выяснить, «чем все это может закончиться».