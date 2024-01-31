Генерал раскрыл, почему Шойгу приказал АО «Уралтрансмаш» не валять дурака Герой России Липовой заступился за «Уралтрансмаш» после недовольства Шойгу

Фото: МО РФ

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от руководства завода «Уралтрансмаш» «не валять дурака» из-за важнейшей роли артиллерии на современном поле боя. При этом эксперт отметил, что форсированное выполнение госзаказа требует времени.

Артиллерия играет одну из решающих ролей на современном поле боя. Несмотря на массовое применение высокоточного оружия, артиллерия также способна точно поражать все выявленные цели. Но резкое увеличение выпуска продукции невозможно взять и за одну ночь реализовать. Речь идет о высокотехнологичном производстве. Это требует большого количества времени, — добавил Липовой.

Собеседник предположил, что проблемы на производстве возникли из-за «многолетнего сокращения и оптимизации» ряда проектов. Липовой добавил, что в течение года «крайне сложно нарастить выпуск, найти специалистов, подготовить их и закупить станки».

Поэтому претензии Шойгу да, в какой-то степени обоснованы, так как есть потребность в увеличении темпов выпуска, но для этого нужно время. Сейчас наши заводы работают практически круглосуточно, поэтому нагонят, — подытожил Липовой.

Ранее Шойгу прибыл на завод «Уралтрансмаш» в Екатеринбург с проверкой выполнения гособоронзаказа по производству и ремонту самоходок «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт», сообщает пресс-служба оборонного ведомства. В ходе визита он раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса.