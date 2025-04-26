Генерал раскрыл, какой подарок получила Россия на 9 Мая Генерал Липовой: освобождение Курской области стало подарком для России к 9 Мая

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащий 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ группировки войск «Север» во время отработки боевого слаживания в Курской области

Освобождение Курской области от ВСУ стало подарком для России и жителей региона к 9 Мая, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, ВС РФ победили, выбивая ВСУ из субъекта, тактику НАТО.

Освобождение Курской области от укронацистской нечисти стало подарком к 9 Мая. Армия выполнила приказ, выполнила боевую задачу. Опыт ведения СВО на территории Курской области — это опыт контртеррористической операции, который изучают во всем мире. В Курской области находилось большое количество европейских наемников, там много оружия НАТО, уничтоженной техники НАТО, западная тактика не сработала против ВС России, — добавил Липовой.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена. Украинские войска были выбиты из приграничного региона.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.